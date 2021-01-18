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GeriFutbol Mesut Özil'den bir Fenerbahçe paylaşımı daha! Çocukluğu...
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den bir Fenerbahçe paylaşımı daha! Çocukluğu...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sosyal medyada kendisi için yapılan bir Fenerbahçe görselini hesaplarından paylaştı.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul'a getirdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan Sarı-lacivertli kulüple ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Mesut Özil son olarak TRT Spor'un kendisi için yaptığı görseli 'Geçmiş ve gelecek' ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mesut Özilin Fenerbahçeye imzası dünyanın dilinde Amerika, 14 milyon euro detayı...
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imzası dünyanın dilinde! Amerika, 14 milyon euro detayı...

Mesut Özilden bir Fenerbahçe paylaşımı daha Çocukluğu...

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Mesut Özilden bir Fenerbahçe paylaşımı daha Çocukluğu...

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