Mesut Özil'den bir Fenerbahçe paylaşımı daha! Çocukluğu...

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul'a getirdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan Sarı-lacivertli kulüple ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Mesut Özil son olarak TRT Spor'un kendisi için yaptığı görseli 'Geçmiş ve gelecek' ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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