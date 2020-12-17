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GeriFutbol Mesut Özil’den 50 bin kişiye yemek yardımı! 21-25 Aralık tarihleri arasında...
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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Mesut Özil’den 50 bin kişiye yemek yardımı! 21-25 Aralık tarihleri arasında...

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İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut Özil, Londra başta olmak üzere İngiltere’de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunacak.

21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10’ar bin, toplamda ise 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in aşçısı Stefan Pappert’ın hazırlayacağı bildirildi.

Mesut Özil’den 50 bin kişiye yemek yardımı 21-25 Aralık tarihleri arasında...


Özellikle sağlıklı gıda adı altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Özil, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti.

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Ayrıca tecrübeli futbolcu, Ramazan Ayı’nda da bir çok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.

 

Mesut Özil’den 50 bin kişiye yemek yardımı 21-25 Aralık tarihleri arasında...

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