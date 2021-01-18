"Mesut Özil Türkiye'den sonra Amerika'yı istiyor!"

Tolga Kuru, sarı-lacivertliler ile resmi sözleşme imzalayacak Mesut Özil'in hedefleri ile ilgili dikkat dikkat çeken yorumlar yaparken 32 yaşındaki yıldızın önce Türkiye sonrasında ise Amerika'da futbol oynamak istediğini belirtti. Deniz Satar ise yıldız ismin Türk futbolu için de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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