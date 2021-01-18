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GeriFutbol "Mesut Özil Türkiye'den sonra Amerika'yı istiyor!"
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

"Mesut Özil Türkiye'den sonra Amerika'yı istiyor!"

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MediaMarkt sponsorluğunda Deniz Satar ve Tolga Kuru'nun yorumlarıyla gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi yorumlandı. İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde öne çıkan detaylar...

Tolga Kuru, sarı-lacivertliler ile resmi sözleşme imzalayacak Mesut Özil'in hedefleri ile ilgili dikkat dikkat çeken yorumlar yaparken 32 yaşındaki yıldızın önce Türkiye sonrasında ise Amerika'da futbol oynamak istediğini belirtti. Deniz Satar ise yıldız ismin Türk futbolu için de büyük katkı sağlayacağını söyledi. 

Mesut Özil Türkiyeden sonra Amerikayı istiyor

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