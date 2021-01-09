Mesut Özil transferinin maliyeti belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin planı...

Spor Arena / Ertuğrul GÜNEŞ - Futbol takımının galibiyetleriyle keyiflenen Fenerbahçe taraftarlarının mutluluğu Mesut Özil transferinden gelen olumlu haberlerle de bir kat daha arttı. Avrupa basını sarı lacivertlilerin bu transferi bitirmeye çok yaklaştığını belirtirken, Beşiktaş’ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık’tan önemli bir bilgi geldi. Twitter’dan açıklama yapan Işık, “Fenerbahçe, transfer tamamlanırsa Mesut Özil’e 4+4+4 (+5 milyon imza parası) ücret verecek. İmza parasını bir Fenerbahçeli, geri kalan kısmın yarısını bir başka Fenerbahçeli ‘sponsor’ olarak karşılayacak. Kulübün kasasından çıkacak para 6-7 milyon Euro civarı” dedi.

Son sözü Arsenal söyleyecek

Mesut Özil de Instagram’dan bir kez daha İstanbul fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda çekilen bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, dün yayımladığı Cuma mesajında İstanbul’da bulunan Sultanahmet Camisi’nin görüntüsüne yer verdi. Mesut’un yakın arkadaşı olan ve geçtiğimiz günlerde sportif direktör Emre Belözoğlu ile Londra’da yaptığı görüşmede de bulunan Acun Ilıcalı ise transferde son sözü Arsenal Kulübü’nün söyleyeceğini ifade etti. Ilıcalı, “Mesut Özil’i çok severim. Fenerbahçe’yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini halettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar; yakında güzel haberler alabiliriz” dedi.

Devrek'te Mesut Özil heyecanı

Bu arada Mesut Özil’in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşma yaptığı iddiası, memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil’in transferiyle ilgili haberleri ilgiyle okuyan Devrekliler, Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacaklarını ifade etti. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ilçe şehir stadyumunun bulunduğu ‘Mesut Özil Caddesi’ önünde yaptığı açıklamada, “Mesut, Devrekli olduğunu ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu” diye konuştu. 32 yaşındaki futbolcunun amcası Cevdet Özil de, “Mesut bir gün Fenerbahçe’de ya da Türkiye’de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti” dedi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...