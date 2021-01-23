MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil transferi sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sosa için flaş öneri!
GeriFutbol Mesut Özil transferi sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sosa için flaş öneri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Mesut Özil transferi sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sosa için flaş öneri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üye, başkan Ali Koç'a Mert Hakan Yandaş'ın santrforda, Jose Sosa'nın ise stoperde oynatılması yönünde görüş bildirdi. Ali Koç'un yanıtı ise 'Hocamıza ileteceğim' oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ahmet Dönmez isimli üye, Mesut Özil transferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın santrforda, Jose Sosa'nın ise stoperde görev yapması yönünde bir görüş bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 'Hocamıza ileteceğim' diye cevap verdi.

Bu görüş sosyal medyada çok konuşuldu.

Ali Koçtan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması
Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması
Fenerbahçenin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

 

Mesut Özil transferi sonrası Fenerbahçede Mert Hakan ve Sosa için flaş öneri

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle