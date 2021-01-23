Mesut Özil transferi sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sosa için flaş öneri!

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ahmet Dönmez isimli üye, Mesut Özil transferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın santrforda, Jose Sosa'nın ise stoperde görev yapması yönünde bir görüş bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 'Hocamıza ileteceğim' diye cevap verdi.

Bu görüş sosyal medyada çok konuşuldu.

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