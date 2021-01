Mesut Özil takımın lideri değil bir parçası olmadı

“Mesut Özil ne kadar yıldız bir futbolcuysa, o kadar lider olma özelliklerinden uzak bir oyuncu. Bu bakımdan Fenerbahçe, Mesut üzerindeki beklentilerini doğru belirlemeli. Onu takımın bir lideri değil, bir parçası haline getirmeleri gerekli.”

1- Beşiktaş, Galatasaray’ın ardından Karagümrük engelini rahat geçerken çok parlak istatistikler sergiledi. Siyah beyazlıların futbolu şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğunu gösteriyor mu?

2- Sivas’ta takılan Fenerbahçe’de gündemin 1 numaralı başlığı Mesut Özil. Sizce Mesut beklenen katkıyı yapacak mı? Mesut, F.Bahçe’de neleri değiştirir?

3- Onyekuru ve Halil’i alan Galatasaray, İrfan Can için yoğun çaba sarf ediyor. Sizce bu isimler Galatasaray’ın gerçekten çok ihtiyacı olan transferler mi?

4- Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ü bir kez daha kaybetti. Bu oyuncunun boşluğu mevcut kadroda yapılacak değişikliklerle doldurulur mu yoksa transfer şart mı?

5- Beşiktaş “İlle de santrfor” diyor ve Hulk’a teklif yapıyor. Siyah beyazlıların öncelikli ihtiyacı santrfor mudur ve Hulk bu açıdan doğru bir isim midir?

6- Ligde ilk yarının sonuna geldik gibi. Beşiktaş 41, Fenerbahçe 39, Galatasaray 36, Başakşehir ise 23 puanda. Sizce Başakşehir’in şampiyonluk şansı kaldı mı?

MEHMET ARSLAN

SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE OLUR

1- Rakipleri ile arasındaki temel bir farkı giderek ortaya koymaya başladı Beşiktaş... F.Bahçe ve G.Saray daha çok futbolcu

ların bireysel becerileri ile ön plana çıkarken, Beşiktaş takım oyunu ve yükselişi ile sonuca gitmeye ve bu takımını giderek daha lezzetli hale getirmeye başladı. Hem oyuncuların bireysel yükselişi hem de takım olarak yükseliş söz konusu. Şampiyonluğa gelince... Hâlâ daha çok erken. Kazanılacak çok puan ve kaybedilecek daha çok maç var. Ama Beşiktaş sonuna kadar zirve mücadelesinin içinde olur.

BU ÜLKEDE ORTEGA BiLE YAPAMADI

2- Mesut’un futbolculuğunu inkar etmek “Dünya dönmüyor” demek gibi bir şey. Ama Mesut ne kadar yıldız bir futbolcusuysa, o kadar lider olma özelliklerinden uzak bir oyuncu. Bu bakımdan Fenerbahçe, Mesut üzerindeki beklentilerini doğru belirlemeli. Onu takımın bir lideri değil, bir parçası haline getirdikleri zaman maksimum verimi alacaklarını umuyorum. Mesut, Türk futbolunun değerine katkı yapacak bir transfer. Ama unutmayın ki; Ortega gibi bir yıldız bile yapamadı bu ülkede. SONUÇ: Ben katkı sağlayacağına yüzde yüz inanıyorum. Yeter ki, Mesut’tan beklentilerle, Mesut’un beklentileri doğru zemine otursun.

MESUT ÖZiL, G.SARAY’DA BASKI OLUŞTURDU

3- İrfan Can ismi için tartışmaya gerek bile yok. Onyekuru da öyle. Fenerbahçe, Mesut transferi ile Galatasaray üzerinde öyle bir baskı oluşturdu ki, artık mutlaka bir transfer yapmak zorundalar. En doğru isim de İrfan Can. Bu oyuncu şu anda yerliler arasındaki en değerli isim. Ve gideceği takıma katkı sağlamak konusunda da bir sorunu yok. İrfan Can ve diğer transferler ile hem psikolojik hem de futbol olarak Galatasaray üzerindeki ölü toprağını atar ve zirvenin güçlü adayı olur.

ÖMÜR’ÜN TEMSiL ETTiĞi DEĞERLER ÖNEMLi

4- Bir futbolcu için büyük talihsizlik. Parlamaya başladığı iki dönemde de büyük sakatlıklar yaşadı. Yeri elbette dolar, dolmayan hiçbir futbolcu yok. Ama Abdülkadir’in temsil ettiği değerler kolay bulunur mu dersiniz, orada dururum. Gençlik, özkaynak, adanmışlık, çalışmak ve antrenmana inanmak gibi değerleri temsil ediyordu. Bu değerler tam da Trabzonspor’un ihtiyacı olduğu değerler. Bu bakımdan önemli bir sakatlık. Ama Abdullah Avcı gibi bir hoca bu eksikliği o özkaynak içinden giderir. Umarım bir an önce geri döner.

HULK SIRADAN TRANSFER DEĞiL

5- Benim bakış açım, Hulk’tan ziyade kanat da oynayabilen bir forvet oyuncusunun daha faydalı olacağı yönünde. Ama Hulk bir yıldız. Onun yapacağı katkı sadece oyun açısından değil, psikojik açıdan da önemli. Şu anda Larin ve Aboubakar’ın performansları yeterli görünüyor. Ama lig bu sezon çok uzun. Sakatlık ve cezalı durumlarında bir golcüye ihtiyaç olduğu açık.

ŞAMPiYONLUĞA iNANMIYORLAR

6- Ligin hayal kırıklığı takımı Başakşehir olur. Eğer şampiyonluk şansı olduğuna inansaydı Başakşehir, İrfan Can için masaya bile oturmazdı. Zirvedeki takımlar çok değişmez. Belki Trabzon bu takımların arasına katılabilir.

UĞUR MELEKE

KARAGÜMRÜK’Ü KONTROLLÜ OYUNA İTTİ

1- Ligde puanlar yakın. Tabloya baktığınızda sadece Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray değil; pekala Trabzon, Antep, Alanya da devreye girebilirler. Zira bitime koskoca 22 hafta var. Ancak bence Beşiktaş’ı diğerlerinden ayıran bir şey var... Oyunlarında ekstra bir aroma var. Rakiplerini daha oynamadan endişeye sevk eden, sahada kontrollü olmaya iten bir güç. Karagümrük’ün daha önce Galatasaray’a, Başakşehir’e, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı top çok farklıydı mesela. Beşiktaş’a karşı daha kontrollü olmak zorunda hissettiler. Bu da siyah beyazlıları diğerlerinden bir tık ayırıyor. Süper Lig 3 sezondur çok rekabetçi. Şimdiden şampiyonluk yarışı için bir şey söylemek yanıltabilir. Ama ben şu anda Beşiktaş’ın diğerlerinden bir kademe farklı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla.

BU LİGE ÇOK DEĞER KATAR AMA...

2- Mesut Özil dünya üzerinde kalan son büyük klasik on numaralardan biri. Fenerbahçe’ye çok büyük değer katacağı kesin. Ancak Mesut’la ilgili bir gerçeğin de farkında olmak lazım: Özil, bulunduğu kabın şeklini almaz. O kabın Mesut’un şeklini almasını ister. Her türlü ekosistemde açan bir çiçek değil. Açması için onun istediği koşulları oluşturmalısınız. Onu kendi oyun planınıza uydurmaya çalışmayacak, siz ona uyacaksınız. Koşmadığını koşacak, mücadele etmediğini edeceksiniz. O şartlarda çok iyi verim alırsınız Mesut’tan.

iRFAN CAN TARiHi BiR TRANSFER OLUR

3- G.Saray’ın ön tarafta farklı oyunculara kesinlikle ihtiyacı vardı. Özellikle sağ açık/sol açık pozisyonunda klasik çalımcı, ortacı, süratli kanat adamları yok; orada hep Feghouli, Emre’ler, Arda gibi orta saha özelliklileri kullanıyor Terim. Onyekuru tipinde bir oyuncu yok. Katkı sağlayacağı kesin. İrfan Can’sa ligin en büyük değerlerinden. Hangi takıma giderse fark yaratır. G.Saray alabilirse, tarihi bir transfer olabilir bu.

2-3 OFANSiF OYUNCUYA iHTiYAÇ VAR

4- Çok üzgünüm tabii ki genç adam için. Bu kadar kısa futbol kariyerine böyle peş peşe ciddi sakatlıkların sığması büyük talihsizlik. Ama tek tesellimiz tabii ki bunu henüz 20’lerinin başında yaşıyor olması. Vücudu çok daha çabuk toparlayabilecek tazelikte Abdülkadir’in. Trabzon’un sezon başında sahip olduğu Diabate, Bilal, Plaza ve Abdülkadir opsiyonlarına şu anda sahip olmadığı düşünüldüğünde net bir şekilde 2-3 ofansif oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

FiZiKSEL DEĞERLERi iYiYSE BÜYÜK KATKI YAPAR

5- Beşiktaş’ta çok derin bir kadro olduğunu söyleyemeyiz aslında. Mesela Rosier alternatifsiz. Souza’nın total oyunda öyle bir rolü var ki, onun olmadığı bir günde eksik hissedebilirsiniz. Aboubakar da hem kurucu hem bitirici rolünde. O yüzden santrfora takviye aranması doğal. Hulk’un evet yaşı yüksek. Ama Çin’den çok iyi itibarla, taraftarın büyük saygısıyla ayrıldığını biliyorum. Eğer fiziksel değerleri iyiyse, lige büyük katkı yapacak bir oyuncu.

BAŞAKŞEHiR’iN HÂLÂ ŞANSI VAR

6- Bu soruyu 5 yıl önce sorsaydınız, “Mümkün ama zor” derdim. Bugünse çok daha olası. Bunun 2 sebebi var; birincisi Süper Lig eskisine göre çok daha sıkı. Ayrıca bu sezonun 21 takımlı, 40 maçlı olduğu düşünülürse önümüzde daha çok ama çok uzun bir süreç var. Başakşehir özellikle savunmaya doğru takviyeler yaparsa, halen güçlü bir zirve adayı olabilir bence.

GÜNTEKİN ONAY

SÜPER LİG’İN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımı. Giren-çıkan, oynayan-oynamayan farketmezsin belli bir oyun gücü ve istikrarına sahipler. Her geçen gün de gelişme gösteriyorlar. Asıl önemli olan da bu. Sergen Yalçın tanımlanabilir belirgin bir oyun ve birbirine bağlı bir takım inşa etti. Şampiyonluk konuşmak için çok erken ancak istikrarlı ve güçlü oyunu olan Beşiktaş şu görüntüsüyle ‘pole position’da.

FORMASYON DEĞiŞEBiLiR

2- Mesut Özil olağanüstü bir yetenek. Sağlıklı ve fiziksel olarak hazır bir Mesut çok fark yaratır. Henüz antrenmana ve maça çıkmadı. 11 aydır da oynamıyor. Son durumunu bilmiyoruz. Ancak Mesut’un takıma katılmasıyla Fenerbahçe daha fazla rakip yarı alanda kalmanın yollarını bulmalı. Erol Bulut belki de formasyonu değiştirecektir.

HALiL BU SEZON TAKIMI TAŞIYAMAZ

3- G.Saray son 3 yıldır her ara transferde Onyekuru’yu alıyor. Geldiği ilk sezon çok katkı yaptı. Ancak geçen sezon sadece Fenerbahçe maçında gol attı. Ağustos ayından beri de Monaco’da forma giymiyor. Arda, Babel ve Emre Kılınç varken bence çok gerekli bir transfer değil. Hız sorununa çare olabilir ama Galatasaray’ın ihtiyacı olan; istikrarlı ve çevresindekileri de oynatabilecek bir santrfor. Halil Dervişoğlu ise gelecek vadeden bir isim. Bu sezon takımı taşıyabilecek bir santrfor değil. İrfan Can transferi maliyet bakımından kolay çözülebilecek bir transfer değil ancak gelirse tabii ki önemli katkı sağlayacak bir futbolcu.

iLK 11 OYNAYACAK 3 TRANSFER ŞART

4- Trabzon’un hücum üretkenliğini artıracak bir orta saha ve kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Hatta Afobe ve Djaniny de bordo

mavili ekibi sırtlayacak kalitede santrforlar değil. İlk 11’de oynayacak kalitede en az 3 transfer şart.

ATIBA’NIN DA HÂLÂ ALTERNATiFi YOK

5- Beşiktaş kadrosunda alternatifi olmayan tek oyuncu şu an için Vincent Aboubakar. Larin gol atıyor ancak Aboubakar’ın yarattığı boşlukları ve stoperleri fazlasıyla meşgul etmesinden faydalanıyor. İşleyen düzeni bozmayacak kanatlarda da oynayabilecek bir hücum oyuncusu transferi olabilir. Hulk çok güçlü ve yetenekli bir futbolcu. Süper Lig’e çok uygun. Ancak ben hâlâ Atiba’nın da bir alternatifi olmadığını düşünüyorum.

ARTIK HEDEFLERi TÜRKiYE KUPASI

6- Başakşehir’in şampiyonluk şansı bana göre kalmadı. Puan olarak zirvedeki takımların çok gerisindeler. Bundan sonraki hedefleri ligi bitirebilecekleri en üst sıra ve Ziraat Türkiye Kupası olarak görünüyor.

