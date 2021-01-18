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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Mesut Özil sürprizi! MKE Ankaragücü maçında...

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Yeni sezon formalarında 130 bine ulaşan Kanarya’da Mesut Özil hareketliliği var. Taraftar Fenerium kapılarını aşındırırken hedef Mesut’un tüm dünyadaki popülerliği ile 270 bin forma daha satıp 400 binle zirveye çıkmak. Öte yandan Mesut Özil'in bu akşam MKE Ankaragücü maçında tribünde olması bekleniyor.

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  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil için sarı lacivertli ekip tüm hazırlıklarını yaparken kavuşma da gerçekleşti.

Arsenal ile yollarını resmen ayıran ve F.Bahçe'den gelen teklifi kabul ederek dün geçe ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Özil'in, bugün MKE Ankaragücü karşısında tribündeki yerini alması bekleniyor.

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Mesut Özil sürprizi MKE Ankaragücü maçında...

Milyonlarca sarı-lacivertli taratar, KAP'a bildirilen Mesut Özil'in F.Bahçe formasını giymesini beklerken, oyuncunun da sosyal medya hesabından resmi hesapla etkileşimde bulunması heyecanı daha da artırdı.

Taraftar şimdiden resmi mağazalara Mesut forması için akın ederken yönetim de bunun için hazırlıklarını yaptı.

UZAK DOĞU'DA BİLE FORMA BEKLİYORLAR

Düne kadar yeni sezon formalarından 130 bin adet satılırken Mesut'un gelişi ile talep patlaması bekleniyor. Yönetim, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Uzak Doğu'da en az 270 bin forma daha satarak 400 bin barajını aşmayı hedeflerken bu sayı da kulüp tarihinin rekoru olacak.

Yönetim, pandemi nedeniyle gelirlerinin bir hayli düştüğü dönemde forma satışından gelecek gelirin yanı sıra taraftarın da Fenerium ürünlerine ilgisi ile kasasını takviye etmek istiyor. (Sabah)

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