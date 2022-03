Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına özel açıklamalarda bulundu.

Mesut'un son durumundan Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek planlamasına kadar birçok konuya açıklık getiren Söğüt, yazdığı son kitabı Deadline hakkında da değerlendirmelerde bulundu.2

İşte Söğüt'ün sözleri:

'Şu anda inanılmaz mutlu bir dönemde'

"Mesut Özil şu an inanılmaz mutlu bir dönemden geçiyor. Öncelikle aile olarak mutlu. Çünkü baba olma sevinci yaşadı. Türkiye'de yaşama ve Fenerbahçe 'de oynama hayali vardı. Bunu gerçekleştirdi. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan. Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Bazı futbolcular para için geliyor ama Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi."

'İddialara gülüp geçiyoruz'

"Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık. Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken oldu, Arsenal'dayken de vardı. Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil."

'Oynamak istiyor, karar hocanın'

"Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister. Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı. Artık hazır ve oynayabilir. Tabi ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur."

'Kerem inanılmaz gelişiyor'

"Kerem Aktürkoğlu çok değerli bir futbolcu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çalışmaktan çok mutlu olduğum bir oyuncu. Kerem'deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması. Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı. Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz. Kasımpaşa'daki Eren Elmalı da aynı öyle. Yavaş yavaş Türk futbolunda böyle gelişime açık oyuncuların sayısını artırmayı ve onlarla çalışmayı istiyorum. Birden girip 50 oyuncuyla çalışmak değil, yavaş yavaş gelişerek."

'Şartlar, Avrupa'yla aynı olmalı'

"Son dönemde Türk gençlerine çok daha fazla ilgi var. İngiltere'de yaşayan biri olarak bunu kulüplerle görüşmelerimde çok sık duyuyorum. Türkiye'de yetişen çocuklar zor şartlar altında yetişiyorlar. İnanın; Türkiye'deki genç oyuncular Avrupa'daki yaşıtlarının imkanına sahip olsa Türkiye her iki yılda bir Avrupa Şampiyonu olur, Dünya Kupası'nda derece yapar. Türkiye'nin her yeri için geçerli bu. Beslenme, mentörlük, psikoloji, teknik gelişim, antrenör yeterliliği... Bunlar Avrupa'yla eşit olsa her şey çok daha farklı olurdu. Türk çocukların 14-15 yaşına kadar çok üstün geliyor. Çünkü yetenekli ve yaratıcı özelliklere sahipler. Ancak sonrasında bu vurguladığım şartlar devreye giriyor ve düşüşler başlıyor."

'Altyapı büyük değil ise o kulüp de büyük değildir'

"Türkiye'de altyapıya yatırım diye bir şey yok. Ben İstanbul'da 3 yıl, İzmir'de 1 sene yaşadım okul dönemimde. Hafta sonları büyük kulüplerin altyapılarını da gezip inceleyebilme fırsatı buldum. Bana göre bir kulübün altyapısı büyük değilse o kulüp de büyük değildir. Büyük kulübün en önemli yeri altyapıdır. 10 yıl önce yaşadığım bir olaydan bahsediyorum. Fulya'da Beşiktaş altyapısının bir maçına gitmiştim. Bir zemin üzerinde kaç tane takımın oynadığını görünce inanamıştım. O dönem A Takım'da Portekizli futbolcular vardı ve maaşları 3 milyon Eurolar olduğu konuşuluyordu. Altyapıya 50 bin TL yok... Bunu yaparsanız gelişim bekleyemezsiniz. Böyle bir ortamda ancak kendini geliştiren, aileden destek gören, ekstra hoca tutan çocuklar çıkıyor. Gerisi kaybolup gidiyor. Çöplük yabancı futbolcuların fazla olması da gençlere önemli engel. Asgari ücret sözleşmeyle oynayan çok sayıda oyuncu var."

'Yurtdışına gitmek her şey değil'

"Türkiye'de aileler bazen, 'Benim oğlum yurtdışına gitsin de gerisi önemli değil' diye düşünüyor. Bu doğru değil. Sadece transfer yapmak için Avrupa'ya gidilmez. Avrupa'ya gitmek için oyuncunun her anlamda hazır olması gerekir. Önemli yeteneklerin gidip hemen geri döndüklerini ya da kiralandıklarını görüyoruz. Bu saha içi ve saha dışı eksikliklerden dolayı oluyor. Önemli olan bu eksikleri kapatıp oralara gitmek ve kalıcı olmak. Bazen de menajerler para kazansın diye Avrupa'ya transfer yapılıyor. Bunun içinde olmamak lazım. Çok çalışmak ve sabırlık olmak gerekiyor."

Yeni kıtabı yayında: Deadline

"Yeni kitabım çıktı: Deadline... 20 yıllık menajerlik hayatımda yaşadığım hikayeleri romana çevirmek istedim. Kitap şuan İngilizce olarak piyasada. İsteyenler amazon'dan ulaşabilir. Farklı dillere de çevireceğiz ileride. 3 yıllık bir çalışmamın sonucu bu. Daha önce de bir kitap yazdım. 'Nasıl menajer olunur' başlığı altında menajerlik dünyasına girmek isteyen gençlere eğitim verebilmek adına. Ben bir eğitimciyim. Yapmak istediğim şey de zaten üniversitede profesör olarak eğitimciliğe devam etmek. Bununla beraber menajerlikten de elbette çok keyif alıyorum ve severek yapıyorum. Çünkü bir menajer olarak gen. bir oyuncunun gelişim sürecine katkı vermek, eğitim düzeyini etkileyebilmek, öğrenmelerini sağlamak çok değerli. Şu an mesela dünyanın çok farklı yerlerinde 70 öğrencim var ve onlara menajerlik eğitimi veriyorum."