Mesut Ã–zil sazÄ± eline alÄ±yor FenerbahÃ§e ve Erol Bulut iÃ§in kritik dÃ¶nem...

Spor Arena Detay | Derbide Galatasaray'a karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± maÄŸlubiyet sonrasÄ± Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-1 maÄŸlup olarak kupaya veda eden sarÄ± lacivertlilerde teknik direktÃ¶r Erol Bulut hedef tahtasÄ±na oturtuldu. AlÄ±nan yenilgilerin dÄ±ÅŸÄ±nda sahadaki kÃ¶tÃ¼ oyun FenerbahÃ§e taraftarÄ±nÄ± karamsarlÄ±ÄŸa iterken, bundan sonraki sÃ¼reÃ§te yalnÄ±zca lige odaklanacak sarÄ± lacivertlilerde hafta sonu oynanacak KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± Ã¶zellikle Erol Bulut aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha Ã¶nemli hale geldi.Â

Gustavo ve Pelkas'Ä±n yokluÄŸunda Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retemeyen Erol Bulut'un bundan sonraki sÃ¼reÃ§te en bÃ¼yÃ¼k kozu Mesut Ã–zil olacak.

SAVUNMAYA YARDIM ETTÄ°, TAKIMI HÃœCUMA Ã‡IKARDI

FenerbahÃ§e'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Ã–zil, en fazla sahada kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± oynadÄ±. Mesut, uzatmalara giden maÃ§ta toplamda 75 dakika gÃ¶rev yaptÄ±. MaÃ§ eksiÄŸi bulunan ve bu aÃ§Ä±ÄŸÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ gideren yÄ±ldÄ±z futbolcu, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n belli dÃ¶nemlerinde savunmaya da yardÄ±mcÄ± oldu.

FenerbahÃ§e'nin Lemos'un kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle sahada 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ± periyottaÂ daha fazla sorumuluk alan Mesut Ã–zil, geriye gelip oyun kurma noktasÄ±nda da takÄ±ma yardÄ±mcÄ± oldu.

TAKIM ARKADAÅžLARIYLA KAYNAÅžTI

MaÃ§a yedekler arasÄ±nda baÅŸlayan Mesut Ã–zil'in takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na da giderek Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. MaÃ§ Ã¶ncesi Ä±sÄ±nmada arkadaÅŸlarÄ±yla ÅŸakalaÅŸan Ã–zil, mÃ¼cadeleyi saha kenarÄ±nda Mert Hakan YandaÅŸ ve NazÄ±m Sangare ile birlikte izledi. Bu grup pozisyonlar hakkÄ±nda sÄ±k sÄ±k fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

SORUN ZAMANLAMA

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶rÂ Erol Bulut, Mesut Ã–zil'in maÃ§ aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± gidermesi adÄ±na oyuncusuna Hatayspor, Galatasaray ve BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±nda gÃ¶rev verdi.

Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne FenerbahÃ§e, skor ve oyun olarak rahat giremedi. MaÃ§ eksiÄŸi bulunan Mesut Ã–zil de hÃ¼cumda aradÄ±ÄŸÄ± ortamÄ± bulamamÄ±ÅŸ oldu.Â



Mesut Ã–zil'in Hatay'da oyuna girdiÄŸi son bÃ¶lÃ¼mde Hatayspor sarÄ± lacivertlilere ciddi bir baskÄ± kurmuÅŸtu. Ä°kinci golde atak baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yapan yÄ±ldÄ±z futbolcu Galatasaray derbisinde de skor 1-0 iken oyuna dahil olmuÅŸtu. SarÄ± lacivertliler derbide hÃ¼cumda Ã¼retkenlik gÃ¶stermeyince sahada yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±. Son olarak BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda 75 dakika sahada kalan Mesut, sarÄ± lacivertlilerin 10 kiÅŸi olduÄŸu dÃ¶nemde oyuna girince istediÄŸi organizasyonu saÄŸlayamadÄ±.

FenerbahÃ§e'nin sonraki 5 maÃ§Ä±:

KaragÃ¼mrÃ¼k (D)

GÃ¶ztepe (E)

Trabzonspor (D)

Antalyaspor (E)

Konyaspor (D)

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