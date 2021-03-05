Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? İşte ayrıntılar

Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm." dedi. İşte yıldız futbolcunun sahalara dönüşü hakkında bilgi...

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirdi.

Yıldız futbolcunun paylaşımında, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavi sürecine göre iyileşme süresinin kısalabileceği kaydedildi.

EROL BULUT'TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi sonrasında Mesut Özil'in durumuna ilişkin verdiği demeçte, "Mesut'un bileği döndü, bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık durumu yok" demişti.