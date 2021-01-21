Mesut Özil ne zaman oynayacak? Fenerbahçe'de tüm dikkatler yıldız futbolcunun üzerinde

Türkiye'ye geldikten sonra 7 günlük karantinaya tabi tutulan Mesut Özil, sözleşmenin de imzalanmamış olması dolayısıyla mevcut maçlarda oynayamayacak. Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Mesut Özil'in sözleşme prosedürlerini tamamlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara hız vermesi bekleniyor.

Bu çerçevede Mesut Özil'in 2 Şubat 2021 tarihinde oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi ve sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde de mücadeleye dahil olması bekleniyor.