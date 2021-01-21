Mesut Özil ne zaman oynayacak? Fenerbahçe'de tüm dikkatler yıldız futbolcunun üzerinde
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde özel uçakla Türkiye'ye getirdiği Arsenal'in 10 numaralı futbolcusu Mesut Özil, sezonun ikinci yarısında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Peki, Mesut Özil ne zaman oynayacak? İşte, tüm dikkatlerin üzerinde olacağı Mesut Özil hakkında bazı bilgiler
Türkiye'ye geldikten sonra 7 günlük karantinaya tabi tutulan Mesut Özil, sözleşmenin de imzalanmamış olması dolayısıyla mevcut maçlarda oynayamayacak. Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Mesut Özil'in sözleşme prosedürlerini tamamlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara hız vermesi bekleniyor.
Bu çerçevede Mesut Özil'in 2 Şubat 2021 tarihinde oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi ve sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde de mücadeleye dahil olması bekleniyor.
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