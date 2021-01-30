Mesut Özil ne zaman oynayacak? Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almıyor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak.

Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Ali Koç, Mesut Özil'in sahalara çıkacağı tarihe yönelik sorulara şu yanıtı vermişti: “Her idmana çıktı, maçlarda oynadı. Sadece maç eksiği var onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut'un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ile 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bile biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam” dedi.