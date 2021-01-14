Mesut Özil ne zaman İstanbul'a gelecek? İşte tarih...

Fenerbahçe'nin hem kulübü Arsenal hem de kendisiyle her konuda anlaşma sağladığı Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarihi yavaş yavaş netlik kazanıyor.

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacağını öne sürdü. Kul, "Perşembe günü burada olması bekleniyordu ancak muhtemelen hafta sonu gelmiş olur." dedi.

İŞTE O SÖZLER

"Mesut Özil en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Pazartesi'ye kalma ihtimali de bir hayli düşük. Perşembe günü burada olması bekleniyordu ancak proseadürler hallediliyor. Mesut Özil'in karantinası da sona erdi. Sözleşme fesih işlemleri yapılacak ve takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Orada çok sevilen bir isim Mesut. Daha sonra İstanbul'a yola çıkacak. Muhtemelen hafta sonu İstanbul'da olacaktır..."

TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil'in transferinde son aşamaya gelmişken oyuncudan da flaş bir hamle geldi. Fenerbahçeli olduğunu ve Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko'yu takibe aldı. Basketbolu da yakından takip eden Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin basketbol şubesini takibe alması futbol takımına transferine bir adım daha yaklaşıldığını ortaya koydu.

Yıldız oyuncunun cuma ya da cumartesi günü de Fenerbahçe'nin genel hesabını takip etmesi bekleniyor.