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Mesut Özil motosiklet ehliyeti sınavına girdi

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#Mesut Özil#Ehliyet Sınavı#Fenerbahçe
Mesut Özil motosiklet ehliyeti sınavına girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 14:28

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de motosiklet ehliyeti sınavına girdi.

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Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru'nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınava girdi. Sınav kurulu, isim benzerliği olduğunu düşünürken, eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu. Özil'in motosiklet kullandığı ve parkurda girdiği sınav anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi.

Mesut Özil motosiklet ehliyeti sınavına girdi

Mesut Özil motosiklet ehliyeti sınavına girdi

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#Mesut Özil#Ehliyet Sınavı#Fenerbahçe

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