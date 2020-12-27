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GeriFutbol Mesut Özil, Mathieu Flamini ve Kieran Gibbs'ten 40 bin kişiye Noel yemeği
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Haber Giriş: 27.12.2020 - 09:13 | Son Güncelleme:

Mesut Özil, Mathieu Flamini ve Kieran Gibbs'ten 40 bin kişiye Noel yemeği

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Mesut Özil, Mathieu Flamini ve Kieran Gibbs'ten 40 bin kişiye Noel yemeği
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Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, bir dönem Arsenal'de forma giyen Mathieu Flamini ve Kieran Gibbs ile birlikte Londra'da 40.000 ihtiyaç sahibine Noel yemeği verdi.

Mesut Özil ve arkadaşları Londra'da ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ve genelini evsizlerin oluşturduğu kişilerin özel Noel yemeği yemelerini sağlayarak önemli bir farkındalığın altına imza atmış oldu.

Konuyla ilgili konuşan Gibbs yaptığı açıklamada, "İhtiyacı olanlara bu şekilde yardım yapmak çok güzel. Bu gibi durumlarda bizim gibi sporcuların sosyal medya gibi yerlerde farkındalık yaratması da çok önemli. 4 gün boyunca çok çalıştık ve yemekleri hazırladık. İhtiyaç sahiplerini sevindirdiğimiz için çok mutluyu" diye konuştu.

Mesut Özil, Mathieu Flamini ve Kieran Gibbsten 40 bin kişiye Noel yemeği

ÖĞRENCİLERE DE YEMEK DAĞITMIŞTI
Mesut Özil daha önce de ihtiyaç sahibi öğrencilerin sömestr ve yaz tatillerinde ücretsiz öğle yemeği haklarının kaybolması kararından sonra yine yemek dağıtmıştı. Özil, Londra Barnet'teki Whitting Hill İlkokulu'na 70 öğrenci için hazırlanan 3 çeşit yemek sağlayarak destek olmuştu.

Mesut Özil, Mathieu Flamini ve Kieran Gibbsten 40 bin kişiye Noel yemeği

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