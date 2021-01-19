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GeriFutbol Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı

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Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı.

İniş esnasında Sezen Aksu'nun 'İstanbul' şarkısını mırıldanan Özil ayrıca Fenerbahçe tezahüratında bulundu. Yıldız futbolcu, uçağın piste inmesiyle elini kalbine götürürken, 'Çok şükür indik' diye konuştu.

Mesut Özil: Fenerbahçe, Türkiyenin en büyük kulübü
Mesut Özil: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü"

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