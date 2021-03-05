Mesut Özil, İngiliz ve Alman basınında gündem oldu! 'Kabus devam ediyor...'

Spor Arena Dış Haber- Fenerbahçe'de altısı lig ve biri kupa olmak üzere 7 maça çıkan ve henüz gol ya da asist katkısı veremeyen Mesut Özil, Antalyaspor maçında çok net bir pozisyonda topu direğin yanından auta yollamıştı.

65. dakikada ise Fredy ile girdiği pozisyonda yerde kalan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Mesut Özil'in sol ayak bileğinin iş ve dış bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun derecece ödem tespit edildiği açıklandı.

İNGİLİZ BASINI KAÇIRDIĞI GOLÜ KONUŞUYOR

Mesut Özil'in Antalyaspor maçında ilk yarının sonlarında girdiği net pozisyon, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Maçın 44. dakikasında Fredy'nin hatalı pası sonucu ceza yayında topu önünde bulan Mesut Özil, sol ayağıyla yakın köşeye vuruş denemiş ancak top direğin dibinden dışarı çıkmıştı. Daily Mail, Mesut Özil'in kaçırdığı bu pozisyondan bahsederken 'Mesut, kaleci Boffin kalesinde yokken yakaladığı fırsatta topu dışarı vurdu. Yakınında savunması yoktu, topu kontrol edip düşünmek için oldukça fazla zamanı vardı ama takımına beraberliği getiremedi' ifadelerine yer verdi.

***Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

"Arteta'nın Mesut'u kadro dışı bırakma sebebi..."

The Sun ise Mesut Özil'in kaçırdığı pozisyonu okurlarına aktardıktan sonra bazı Arsenal taraftarlarının tweetlerine yer verdi. 'Arteta Mesut'u gerçekten saha içi sebebiyle kadro dışı bırakmış' şeklinde atılan tweete, Mesut'un Arsenal'da futbol dışı konular sebebiyle kadro dışı kaldığı görüşüne atıfta bulunularak habere eklenmiş. Bir başka tweette ise pozisyonla ilgili; 'Kaçırmak atmaktan daha zor' yorumu yapılmış.

SAKATLIĞINDAN DA BAHSEDİLDİ

İngiliz ve Alman basını, Mesut Özil'in 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasına da yer verdi. Sol ayak bileğinin burkulduğu bilgisini okurlarına ileten Daily Mail, The Sun ve Welt, 32 yaşındaki futbolcunun birkaç maç kaçırabileceğini ifade etti.

"KABUS DEVAM EDİYOR, ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ"

Kaçırdığı gol pozisyonu ve sakatlığından bahseden İngiliz ve Alman yayın organları, Mesut'un Fenerbahçe'de çıktığı 7 maçta gol ya da asist yapamamasını vurgulayarak 'Özil için kabus devam ediyor' şeklinde başlıklar attı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında aldığı yaradan da bahsedilen haberde, Galatasaray ve Beşiktaş ile çekişen Sarı-lacivertli takımın bu beraberlikle şansını zora soktuğu da ifade edildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...