Mesut Özil ilk 11'de başladı, Fenerbahçe'yi değiştirdi! Karagümrük maçında dikkat çeken tablo...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başladı. İlk kez başlangıç kadrosunda yer alan Mesut Özil'in sahada olmasının, sarı-lacivertli takımın oyun anlayışında da büyük değişim yarattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Mesut'un 81 dakika sahada kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

3 MAÇ SONRA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Fenerbahçe, Mesut Özil'in 11'de başladığı ilk maçın ilk yarısında topa sahip olma oranında rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği maçında ilk devresinde yüzde 37 ile topla oynamış ve ortaya konan oyun taraftarlarca eleştirilmişti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbisinin ilk yarısında da yüzde 41 ile rakibinin gerisinde kalırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında da topla yüzde 46 ile oynayabilmişti.

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, bu kez ilk devreyi yüzde 57 topla oynama yüzdesiyle kapattı.

Mesut Özil, bu maçlarda oyuna yedek kulübesinde başlamıştı.

'FARKI MESUT ÖZİL YARATTI'

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının pas oyununa geçiş yapmasını ve topla daha çok oynanmasını Mesut Özil'in maça il 11'de başlamasına bağlayan çok sayıda sosyal medya paylaşımında bulundu.







EN FAZLA İSABETLİ PAS YAPILAN MAÇ

Fenerbahçe ayrıca Fatih Karagümrük karşısında bu sezon ilk devresinde rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yaptığı Süper Lig maçını oynadı. Sarı-lacivertliler ilk devreyi 174 isabetli pasla tamamladı.

İSABET ORANI YÜZDE 96

Mesut Özil, 80 dakika sahada kalırken 51 isabetli pasla ve yüzde 96'lık oran yakalamayı başardı. Girdiği dört ikili mücadelenin birini kazanan yıldız oyuncu, 2 şut çekti.

G.SARAY DERBİSİNDEN SONRA BİR KEZ DAHA...

Fenerbahçe'nin ilk golünde Mesut'un sağ kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşa Szalai yükseldi savunmadan seken topu önünde bulan Thiam takımını 1-0 öne geçirdi

Mesut Özil, Galatasaray derbisinde de hemen hemen aynı noktadan serbest vuruş kullanmış ve Ozan Tufan'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.