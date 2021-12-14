Mesut Özil gollerine devam ediyor! Serdar Dursun'la birlikte zirvede

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Fenerbahçe’de Gaziantep karşısında skoru 1-1’e getiren golü atan Mesut Özil, Süper Lig’de bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Avrupa Ligi’nde de 1 gol attı ve bu sezon fileleri toplamda 6 kez havalandırdı.

Dünyaca ünlü futbolcu böylece, son 5 sezonda en çok gol attığı 2 sezondan birini yaşamış oldu. Sarı lacivertli yıldız, 2016-2017 sezonunda 12 gol atarken, sonraki dönemlerde sadece 2018-19’da Arsenal’de forma giydiği dönemde 6 gole ulaşabilmişti.

SERDAR DURSUN’LA ZiRVEDE YER ALIYOR

Mesut Özil ayrıca bu sezon Fenerbahçe’nin Süper Lig’de en çok gol atan iki isminden biri. 33 yaşındaki futbolcu ve Serdar Dursun, ligde 5’er gole imza attı.