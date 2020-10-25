Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı! 'Çok pişmanlar, özür dilediler...'

Arsenal ile bağlarını koparmak üzere olan Mesut Özil gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e açıklamalar yaptı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını belirtti.

Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti. (Takvim)

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