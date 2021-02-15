MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil forması 36 bin euroya satıldı! Neymar'ı geçti...
GeriFutbol Mesut Özil forması 36 bin euroya satıldı! Neymar'ı geçti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Mesut Özil forması 36 bin euroya satıldı! Neymar'ı geçti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil forması 36 bin euroya satıldı! Neymar'ı geçti...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil’e özel hazırlanan 3 forma 36 bin 50 euroya satıldı. Daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil’in imza törenine özel hazırlanan ve oyuncunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya satıldı. Özil'in imzaladığı Çubuklu forma, bir siteden şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.

Kulübün satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya alıcı buldu.

Mesut Özil’in imzaladığı ve oyuncunun ismini ve 67 numarasını taşıyan Çubuklu forma, şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

Mesut Özil forması 36 bin euroya satıldı Neymarı geçti...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle