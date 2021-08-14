Mesut Özil: "Fenerbahçe gerçek bir rüya"

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Fransız L’Equipe gazetesine verdiği röportajda Türkiye’deki yaşamı ve futbol ortamına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de oynamanın baskı yarattığını belirterek, “Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey” diye konuştu.

Türkiye’den hiç kopmadım

Mesut Özil, çocukluğundan itibaren Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını dile getirerek, “Bazı akrabalarım Türkiye’de yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak, televizyonda Fenerbahçe’nin maçlarını izleyerek büyüdüm. Burada insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek benim için çok anlamlı” dedi. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ye transferiyle için de “Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum” ifadelerini kullandı.

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