MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil: "Fenerbahçe gerçek bir rüya"
GeriFutbol Mesut Özil: "Fenerbahçe gerçek bir rüya"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mesut Özil: "Fenerbahçe gerçek bir rüya"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil: "Fenerbahçe gerçek bir rüya"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, L’Euqipe gazetesine röportaj verdi. Sarı lacivertlilerde oynamanın baskı yarattığını ancak kendisinin bunu bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü belirten Mesut, “Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey” dedi.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Fransız L’Equipe gazetesine verdiği röportajda Türkiye’deki yaşamı ve futbol ortamına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de oynamanın baskı yarattığını belirterek, “Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey” diye konuştu.

Aaron Boupendzadan Fenerbahçe sözleri
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe sözleri

Türkiye’den hiç kopmadım

Mesut Özil, çocukluğundan itibaren Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını dile getirerek, “Bazı akrabalarım Türkiye’de yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak, televizyonda Fenerbahçe’nin maçlarını izleyerek büyüdüm. Burada insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek benim için çok anlamlı” dedi. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ye transferiyle için de “Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum” ifadelerini kullandı.

F.Bahçe yeni stoperini açıkladı Min-Jae Kim formayı giydi
F.Bahçe yeni stoperini açıkladı! Min-Jae Kim formayı giydi

Mesut Özil: Fenerbahçe gerçek bir rüya

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi