Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Mesut Özil Dünya Kupası favorilerini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Özil#Dünya Kupası#Dunyakupasi
Mesut Özil Dünya Kupası favorilerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 15:29

Medipol Başakşehir'de Mesut Özil, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, Katar'da bugün başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesinde favorilerini açıkladı.

2018 yılında Almanya Milli Takımı'nı bırakan deneyimli oyuncu, "Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var." dedi ve Brezilya, Fransa, İngiltere, Arjantin'in kadrolarının gücüne dikkat çekti.

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir."

"Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var. Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler."

Haberin Devamı

"Şu anda form olarak çok iyi takımlar var. Özellikle Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Arjantin'in de çok güçlü kadroları var."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özil#Dünya Kupası#Dunyakupasi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası