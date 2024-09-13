Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.

Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.