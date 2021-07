Mesut Özil, Bukayo Saka'ya destek çıktı! "Nasıl bir his olduğunu bilirim..."

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Arsenal'dan eski takım arkadaşı Bukayo Saka'nın EURO 2020 finalinde kaçırdığı penaltı sonrası yaşadığı sürece dair açıklamalarda bulundu.

Sky Sports News'e konuşan Mesut Özil, İtalya karşısında kaçırdığı penaltının ardından ırkçı saldırılara uğrayan genç futbolcuya destek verdi. Mesut Özil, Bukayo Saka'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Mesut Özil'in Bukayo Saka'ya destek verdiği açıklamaları şu şekilde:

"Penaltı kaçırmanın nasıl bir his olduğunu kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum. Bir final maçında son penaltıyı atarak tüm ulusun sorumluluğunu üstlenmek saygıyı hak ediyor. Buna cesaret edebilecek çok fazla oyuncu yok. Onu çok iyi anlıyorum. Farklı geçmişlere ve ten rengine sahip insanları kaybettiklerinde ırksal olarak istismar eden ve günah keçisi ilan eden insanlar her zaman olacak. Maalesef toplumda her zaman ırksal olarak hakaret eden ve tehditler savuran küçük insanlar var. Futbolcuları güçlü tutan olumlu mesajlara daha fazla odaklanmalıyız. Bukayo genç ve mütevazı bir futbolcu. Onun hayalleri için çok çalışan ve bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan kararlı bir genç olduğunu biliyorum. Pek çok futbolcunun sahip olmadığı yeteneklere sahip. Her zaman bu şekilde alçakgönüllü olarak kalırsa, önünde harika bir geleceği olacağına inanıyorum."