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Mesut Özil, “Bu takımın gerçek lideri benim” mesajı verdi

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Galatasaray
Süleyman Arat

F.Bahçe derbide 3 puan almakla kalmayıp, Mesut Özil’i de tamamen kazandı. Derbide oyun sisteminin 4-4-2 dönmesiyle pres yapmayı ve adam kovalamayı bırakıp serbest oynayan ve yeteneklerini daha fazla sergileme şansı bulan Mesut Özil, gerek oyunu, gerekse davranışlarıyla, “Bu takımın gerçek lideri benim” mesajını verdi. Yıldız futbolcu, maçtan çıktıktan sonra bile oyunun içindeydi.

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Uzunca bir süre sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe’nin Konya deplasmanında aldığı yenilgiden sonra kulüpten kopma noktasına geldiği iddia edilen, Kayserispor maçında 90+5’te attığı penaltı golüyle yeniden umuda tutunan Mesut Özil, Galatasaray derbisinde değişen oyun sistemiyle birlikte sahada yeniden bir yıldız gibi parladı. İlk golde 69 metreyi 12.19 saniyede koşup, kaleci Muslera’nın kıpırdamasına bile imkan vermeyen bir vuruş yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın diğer bölümlerinde istekli, hırslı ve arzuluydu.

‘SiSTEMiN DEĞiŞMESi iYi OLDU’ DEDi 

Teknik direktör Vitor Pereira’nın gerek kamuoyunun baskısı gerekse başkan ali Koç’un “Mesut’tan daha iyi verim alabileceği bir sistem üzerinde çalışmalı” sözlerinin ardından, 3-4-3’ü bırakıp 4-4-2’ye dönmesi, Mesut Özil’in derbideki bu parlayışında birinci etkendi.

Bu sistem sayesinde orta sahada pres yapıp adam kovalamayı bırakarak serbest oynayan Mesut, İrfan Can Kahveci ile mükemmel bir uyum yakaladı.

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Pereira, 71. dakikada takımı 3’lü defansta döndürdükten 8 dakika sonra kenara alınan Mesut, maçtan sonra verdiği röportajda, “Sistemin değişmesi iyi oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

KAVGADA DA VAR COŞKUDA DA...

Derbide Mesut Özil’de görülen bir başka önemli detay da maçın heyecanını, gerilimini ve coşkusunu yaşamasıydı. Bu tür karşılaşmaları oynamayı çok sevdiğini defalarca dile getiren yıldız oyuncu, attığı şık golden sonraki sevinci, Crespo’nun golünden sonra kulübedeki coşkusu ve maç sonu sevinciyle “Bu takımın gerçek lideri benim” mesajını verdi. Süper Lig’de bu sezon 10 maçta 4 gol atarak takımının en skoreri olan Mesut, ayrıca 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Avrupa ligi’ndeki 1-1’lik Frankfurt maçında da fileleri havalandırmıştı.

4-4-2 sisteminde orta sahada Mert Hakan, İrfan Can, Zajc ve Sosa ile yan yana oynayan Mesut Özil, hücumda daha aktif rol aldı ve şahane bir gole imza attı.

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