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Mesut Özil, Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası yıkıldı!

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Pereira
Mesut Özil, Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası yıkıldı

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçından ardından büyük üzüntü yaşayan Mesut Özil, teknik direktör Pereira'nın uzattığı eli dahi göremedi.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.

SONRADAN GİYDİ

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira’nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11’de yoktu.

Mesut Özil, Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası yıkıldı

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil’i oyuna soktu.

Maça ısınıp, Fenerbahçe’nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90’da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü. Maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira’nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Pereira