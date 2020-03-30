Mesut Özil baba oldu!

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi.

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti.

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, "Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin." ifadelerini kullandı.