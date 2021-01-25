Mesut Özil sahaya indi! İlk idmanında Caner, Ozan ve Volkan Demirel...

Ve Fenerbahçe, Mesut Özil’e kavuştu... Sarı lacivertli kulüp, Arsenal’den transfer ettiği futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Twitter’dan ‘Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemiz’de’ ifadesiyle duyurulan transfer, taraftarlarda büyük coşku yarattı. Bu tweet sadece 2 saatte 100 bin retweet ve 228 bin beğeni alırken, 10 bin de yorum yapıldı. Kulüp daha sonra İngilizce “He’s ours now (o artık bizim)” sözünü ‘he’s öurs nöw’ şeklinde değiştirdi ve bu ifade Twitter sayfasının bio’suna da kondu.

Mesut: Bu transfer için çok uğraştık

Karantina süresinin bitmesinin ardından girdiği Covid-19 testleri negatif çıkan Mesut, dün önce sağlık kontrolünden geçti, ardından da antrenman için Can Bartu Tesisleri’ne gitti. Tesislere geldiğinde yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin, ağabeyi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt tarafından karşılanan Mesut, daha sonra eşofmanlarını giyip sahaya çıktı. İlk idmanı FB TV’den canlı olarak yayınlanan yıldız futbolcu, “Rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. Çok uğraştık, Allah nasip etti” dedi.

Arsenal’den teşekkür mesajı

Arsenal Kulübü de Mesut Özil’e teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen teknik direktör Mikel Arteta, “Mesut, Arsenal forması giydiği dönemde vizyonu ve yaratıcılığı ile birçok hedefe yol açtı. Federasyon Kupası finalindeki üç galibiyet de dahil olmak üzere birçok harika anın kalbindeydi. Mesut’a başarılar diliyoruz” dedi. Mesut da Arsenal’de forma giydiği dönemde taraftarların verdiği desteğe her zaman minnettar olacağını belirterek, “7,5 yıldaki muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

SAHAYA SAĞ AYAĞIYLA GiRDi

1- Mesut Özil, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki sahaya ilk adımını sağ ayağıyla attı.

2- Teknik direktör Erol Bulut, idman öncesi futbolcuları etrafına toplayıp Mesut Özil’le ilgili konuşma yaptı.

3- Erol Bulut’un yaptığı konuşma sonrası diğer futbolcular Mesut Özil’i uzun süre alkışladı.

4- İdmanın başında 5’e 2 çalışmasına katılan Mesut Özil’e ilk pası antrenör Volkan Demirel verdi.

5- Mesut, antrenmanda ilk ikili mücadelesini 5’e 2’de Ozan Tufan’la yaptı.

6- İdmanı uluslararası ajanslar AFP ve EPA dahil 30 toplam gazeteci izledi.

7- Mesut’a takımda ilk espriyi yapan ve güldüren Caner Erkin oldu.