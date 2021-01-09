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Haber Giriş: 09.01.2021 - 01:36 | Son Güncelleme:

Mesut Özil, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı! Fenerbahçe...

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı belirtilen Mesut Özil'in, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerine kaydedildi. Yılduz futbolcunun, Londra ekibinden 8 milyon euro alacağı olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Mesut Özil, Arsenal ile yollarını ayırmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; Mesut Özil ile Arsenal arasında fesih görüşmeleri başladı.

Mesut Özilin amcası konuştu Yıllar önce Fenerbahçe...
Mesut Özil'in amcası konuştu! Yıllar önce Fenerbahçe...

Yıldız oyuncunun, Premier Lig ekibinin 8 milyon euro alacağı olduğu belirtildi.

Haberde; "Mesut ya alacaklarının birazından feragat edip karşılığında bonservisini alacak ya da hak ettiği paranın tamamını talep edecek" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeye transferi konuşulan Mesut Özilden cuma paylaşımı Dikkat çeken detay
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LONDRA'YA VEDAT ETMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bittiği dakikalarda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Londra'ya teşekkür etmişti. Mesut Özil'in bu teşekkürü, bir veda olarak yorumlandı.

Son yıllarda Londra'daki yoksul çocuklara yemek servis edilmesi için düzenlenen bir projeye katılan Mesut Özil, bu konuyla ilgili attığı tweeetlerde şu ifadeleri kullanmış: Son yıllarda katıldığım projelerin en güzeli. Londra'daki çocuklara bu zor zamanlarda toplam 50 bin yemek ulaştırdık. Bu projeyle gurur duyulmalı. Şef aşçımız Stefan Pappert, Parsa Sadigh ve bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Londra'nın bana verdiği her şey için minnettarım

Mesut Özil, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı Fenerbahçe...

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