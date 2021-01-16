Mesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. İngiliz basınının da ''İki gün içinde Fenerbahçe'ye transfer olacak'' dediği Mesut Özil, Instagram'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, Instagram hesabında ''Elhamdulillah 10'' yazıp sarı ve lacivert kalp emojileri paylaşırken Mesut Özil, abisinin yaptığı bu paylaşımı beğendi.

Mutlu Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 5 milyon euro kazanması bekleniyor. Mesut Özil'in en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacağı belirtiliyor.

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