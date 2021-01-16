MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi! Heyecanlandıran fotoğraf...
GeriFutbol Mesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi! Heyecanlandıran fotoğraf...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Mesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi! Heyecanlandıran fotoğraf...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, abisi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğendi.

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. İngiliz basınının da ''İki gün içinde Fenerbahçe'ye transfer olacak'' dediği Mesut Özil, Instagram'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında Mesut Özilin eşi kimdir
Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Özil'in eşi kimdir?

Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, Instagram hesabında ''Elhamdulillah 10'' yazıp sarı ve lacivert kalp emojileri paylaşırken Mesut Özil, abisinin yaptığı bu paylaşımı beğendi.

Mesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi Heyecanlandıran fotoğraf...

Mutlu Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 5 milyon euro kazanması bekleniyor. Mesut Özil'in en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacağı belirtiliyor.

Mesut Özil, abisinin Fenerbahçe paylaşımını beğendi Heyecanlandıran fotoğraf...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle