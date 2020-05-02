Mesut Mestan: Ligde kalan maçlar oynatılmalı

Süper Lig şampiyonluğu bulunan, Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor, yükselme mücadelesi verdiği TFF 1. Lig'de tarihinin en önemli sezonlarından birini geçiriyor.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesiyle Bursa ekibi, dört gözle Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı kararı bekliyor.

"MÜSABAKALARIN OYNATILMASI DÜŞÜNCEYİZ"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, her anlamda tarihi bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede sürecin iyi yönetildiğini belirten Mestan, spor camiası olarak alınan kararları yakından takip ettiklerini vurguladı.



Bursaspor olarak tarihin en önemli dönemlerinden birini geçirdiklerini ve kader niteliğinde bir sezon oynadıklarını ifade eden Mestan, şöyle konuştu:



"Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiye kararları, uyulması ve dikkat edilmesi gereken unsurlarla beraber, güvenli bir şekilde futbol müsabakalarını oynamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezon başında hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için kurduğumuz ve güvendiğimiz iddialı kadromuzla, kalan 6 maçımızı kazanıp ait olduğumuz Süper Lig'e dönmeyi hedefliyoruz. TFF Sağlık Kurulunun hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne istinaden tüm tedbirler tarafımızdan alınmış ve alınmaya devam edecektir. Kalan müsabakaların oynatılması düşüncesindeyiz. Büyük Bursaspor taraftarı ve yönetim kurulu olarak dört gözle alınacak kararları bekliyoruz."





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