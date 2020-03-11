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Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mesut Bakkal'dan Galatasaray itirafları

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Mesut Bakkal'dan Galatasaray itirafları
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Deneyimli hoca, kariyerini anlattığı ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ isimli kitabında, “Maç öncesi çanta içinde para geldi otele. Kişi başı 2’şer milyondu. Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldık ve ipler G.Saray’a geçti” dedi.

Süper Lig’de birçok takımda görev yapan çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ adlı kitabında flaş itiraflarda bulundu. Bakkal, Denizlispor forması giydiği dönemde 1986-1987 sezonunun sondan bir önceki haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası G.Saray’dan 2’şer milyon lira prim aldıklarını söyledi.

O itiraflardan bazıları şöyle:

Maçtan önce G.Saray bizi otelde ağırladı. Bir çanta içinde para geldi otele. Büyük para.

Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Erhan, ‘Mesut, ben kusacağım’ demişti. Maç 1-1 sona erdi ve şampiyonluk için ipler G.Saray’ın eline geçti.

Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. ‘Paralar Denizli’de dağıtılacak.’ dedi. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü’nde ağırladı. O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım.”

 

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Mesut Bakkaldan Galatasaray itirafları

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