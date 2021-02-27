Mesut Bakkal tepki gösterdi! "Bir pozisyonda Arda hakeme diyor ki..."

Sarı kırmızılı takıma karşı birçok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Bakkal, "Bu kadar net gol pozisyon yakaladığın maçtan puansız ayrılman üzücü. 37'ye kadar tam istediğimiz oyun düzeniydi. İyi giden bir oyundu. Top Galatasaray'da gözükse de pozisyon vermemeyi başardık. 2 tane net ilk devrede Gomes'in ayak içi vurdukları var. Değerlendirebilsek farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi var. Tartışılmaması gereken bir ofsayt var. Ricardo ve Aatıf'ın net pozisyonları var. Takıma katkısı çok olan Aatıf'ın Rashani'ye vermemesi, Muslera'nın kurtarışı, Emrah'ın ortasında vurulmayan pozisyon var. 4'ü golle sonuçlanabilecek 7 net pozisyonumuz var." dedi.

"ARDA HAKEME DİYOR Kİ..."

Hakem kararlarını da eleştiren deneyimli teknik adam, "Beni bilenler bilir. Hakemler hakkında konuşmam. Yardımcı da olmaya çalışırım. Arda hareketleniyor. Hareketlenmese hiç sorun yok. Bir pozisyonda Arda diyor ki hakeme, 'Bana sarı kart vermeniz gerekiyor' diyor. Ceza sahasında ayağının fazla kalktığı pozisyonda. Sarı kart verse kırmızı olacak." diye konuştu.

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