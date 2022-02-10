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Mesut Bakkal: “Mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum”

#Denizlispor#Trabzonspor#Mesut Bakkal
Mesut Bakkal: “Mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum”

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum. Bizim için önemli olan her zaman söylediğim gibi ligdi” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımı kutladığını ve oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirdi. Kendileri için ligin önemli olduğunu belirten Mesut Bakkal, “Öncelikle Trabzonspor’a başarılar diliyorum. Ligin hem açık ara lideri hem de en iyi oynayan bir takımı. Bizim de oynatmadığımız ve maç eksiği bulunan oyuncularla başladığımız maçı çok iyi performansla götüren bir Denizlispor vardı. Özellikle ilk devrede bir tane frikikten yediğimiz gol vardı. Sonra pozisyon vermedik. İkinci bölgede kaptığımız toplarla da ellerinden geleni deneyen bir takım vardı. Maçın 90 dakikasına baktığımızda ise ikinci devrede golü de bulduk. Hem mücadele eden, deneyen, ikici topları almaya çalışan bir grup vardı. Gösterdikleri performanstan hem de bu kadar özverili oynamaktan çok memnunum. Direnmeye, direnç göstermeye ve denemeye başladık. Bizim için önemli olan her zaman söylediğim gibi ligdi. 3 gün sonra Adana maçımız var. Takımın gösterdiği inanç ve direnç devam ettikçe çok daha iyi yerlere gelecek Denizlispor var. Belki mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olduğumuz zamanda da oyun olarak çok şeyleri kazandığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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#Denizlispor#Trabzonspor#Mesut Bakkal

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