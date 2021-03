Mesut Bakkal: "Hakemleri ve rakibi kutluyorum"

Bakkal, maçın ardındın düzenlenen basın toplantısında, futbolcuların 90 dakika boyunca iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Tüm maç boyunca iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Güçlü bir rakip karşısında hem iyi oyun çıkardılar hem de pozisyon ürettiler." dedi.

Rakip takımda iyi hücum oyuncularının olduğunu dikkati çeken Bakkal, "Çok iyi hücumcuları olan bir rakip karşısında sadece ilk yarıda ikiye bir yakalandığımız pozisyon var. Bir de 80. dakikada verdiğimiz pozisyon var. Onun dışında nerdeyse pozisyon vermeden maçı bitirdik. Çok iyi baskı yaptık ve kanatları iyi kullandık. Özellikle onların kanatları boş bırakacağını biliyorduk. 30. dakikadan sonra maç sonuna kadar oyunun hakimi bizdik." diye konuştu.

Bakkal, etkili geldikleri pozisyonları iyi değerlendiremediklerini anlatarak, şu görüşlerini aktardı:

"Kanatlardan etkili ataklar yaptık ama ne yazık ki çok etkili geldiğimiz pozisyonlarda son pasları iyi kullanamadık. Teikeu'nun net bir kafa vuruşu, Aatıf'ın getirip Buğra'nın kaçırdığı pozisyon ve Aatıf'ın iki şutu gol olabilirdi. Bu oyunla beraberlik hem beni hem oyuncularımı üzdü. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Önümüzde 11 haftamız var. Bize 5 galibiyetin lazım olduğu haftalara girdik. Bunu da alabilecek güçteyiz. Bu ligde her an her şey olabilecek şekilde oynuyorsunuz. Bu maçta ve bundan önceki müsabakalarda kaçırdığımız pozisyonlar var. Daha dikkatli olup sonuca gitmeye çalışacağız. Hakemleri ve rakibi kutluyorum. Oyunumuzdan dersler çıkararak devam edeceğiz."