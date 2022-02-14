Mesut Bakkal: "En büyük gücümüz taraftarımız..."

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Spor Toto 1. Ligin 25. haftasında Çarşamba günü Altınordu’yu konuk edecek olan A. Denizlispor’da, Teknik Direktör Mesut Bakkal taraftarlara çağrıda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mesut Bakkal, “Ligin en güçlü takımlarından Eyüpspor karşısında 2 farklı mağlup duruma düşmemize rağmen çok iyi bir direnç göstererek sahadan bir puanla ayrıldık. Ardından Ziraat Türkiye Kupasında Süper Ligin lideri Trabzonspor’a karşı başa baş bir oyun ortaya koyduk. Adanaspor maçında da iyi mücadeleyle sahadan puanla ayrılmayı başardık. Oyuncularımın çalışmasından ve ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunum. Her geçen gün üstüne katarak daha iyi oluyoruz” dedi.



“Mümkün olduğu kadar puan kaybetmemek istiyoruz”

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Ligde artık son 13 maçlık periyoda girdiklerini ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirten Mesut Bakkal, “Telafisi olmayan maçlar oynamaya başladık. Ligimizin hem zirvesi hem orta bölgesi hem de düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Biz son 2 lig maçımızdan çıkardığımız 2 puanla üstümüzde yer alan takımlarla aramızdaki puan farkının açılmasını engelledik. Ligde üst üste alınacak 2-3 galibiyet veya alınacak 2-3 mağlubiyet sıralamayı çok değiştiriyor. O yüzden çok dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar puan kaybetmemek istiyoruz. Ben Denizlispor’da hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşamış, Denizlispor taraftarlarının bu başarılardaki etkisini görmüş ve birebir yaşamış bir insanım. Dolu tribünler karşısında bir oyuncunun neler yaşadığını, hangi psikoloji altında mücadele ettiğini çok iyi bilirim. Bu yüzden geldiğim günden beri sürekli olarak tekrar ettiğim bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu takım taraftarlarıyla başarıya ulaşacaktır. Çünkü taraftar desteği olmadan başarının gelmesi mümkün değil” dedi.