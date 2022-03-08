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Mesut Bakkal: "Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir..."

#Denizlispor#Mesut Bakkal#Spor Toto 1. Lig
Mesut Bakkal: Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir...

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Denizlispor teknik direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

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Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal maçın ardından yaptığı açıklamada bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunun ifade ederken alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir sonuç aldıklarını belirtti.

Deneyimli teknik direktör, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Öncelikle çok mutluyuz. 2 hafta üst üste kazanmak bizim için önemliydi. Bu hafta en son maç bizimdi. Bizden önceki maçlarda rakiplerimiz hep puanlar aldı. Bu periyotta bir daha böyle bir maç yakalamamız zordu. Bu maçın da çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle Balıkesir’in bulunduğu ortama bakmadan tüm maçlarda iyi oynadığı bir gerçek. İlk devre karşılıklı kaçan goller oldu. Sahada iyi bir mücadele vardı. 2. yarıya çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. İlk devredeki tempoyla üretmek ve maçı kazanmak zordu. İnat ettik vazgeçmedi çocuklar ve yan toptan güzel bir golle maçı kazandık. Tabi bu galibiyet bizim gerçekten çok önemli. Gelecek hafta bayız. Ondan sonra Kocaeli’ne gideceğiz. Şimdi daha moralleyiz daha özgüvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü özellikle ben geldikten sonra takım olarak iyi tepki veren bir Denizlispor vardı. Bugün de bunu galibiyetle süsledik. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir."

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#Denizlispor#Mesut Bakkal#Spor Toto 1. Lig

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