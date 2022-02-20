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Mesut Bakkal: "Ayağa kalkacağımıza inanıyorum..."

#Denizlispor#Mesut Bakkal#Spor Toto 1. Lig
Mesut Bakkal: Ayağa kalkacağımıza inanıyorum...

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 5-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından, ayağa kalkacaklarını söyledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 5-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Mesut Bakkal, ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

“Ayağa kalkacağımıza inanıyorum”

Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren Mesut Bakkal, “Samsunspor’u tebrik ederim. Yediğimiz ilk 2 gol yeni yeni kafayı kaldırmaya çalışan takım için kötü oldu. Savunmada çok hata yaptık. Orta sahada top tutamadık. Ummadığımız bir maç oldu. Bu maçları çok oynadık. Göreve geldiğimden veri ilk mağlubiyetimizi aldık. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Buradan ayağa kalkacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sonraki maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum” dedi.

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