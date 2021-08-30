Messi'nin ilk maçında gecenin çok konuşulan görüntüsü! Rajkovic yanına koştu...

PSG'nin yeni transferi Lionel Messİ, Reims karşısında PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Messi'nin 66. dakikada oyuna girmesiyle PSG'li taraftarlar adeta çılgına döndü, tribünde coşku arttı.

Fransız ekibinde son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen Kylian Mbappe, 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Reims ise 3 puanla 15. sıraya geriledi.

MESSİ İLE FOTOĞRAF PLANI VE MUTLU SON

Maç sonunda Reims kalecisi Predrag Rajkovic, ilk olarak tribünden oğlunu saha içine aldı. Daha sonra ise çıkış tüneline doğru yönelen Messi'nin yanına gitti.

Rajkovic, Messi'den oğluyla fotoğraf çektirmesi için ricada bulunurken Messi bu talebi geri çevirmedi. O anlar beIN Sports kameralarına böyle yansıdı.