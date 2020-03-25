Messimo Ferrero: "Lideri şampiyon ilan edip ligi bitirmeliyiz"

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A'da mücadele eden Sampdoria'nın sahibi Massimo Ferrero, Corona virüs sebebiyle ara verilen ligin olduğu haliyle bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir radyo programına açıklamalarda bulunan Ferrero; "Bence bu sezon bitti. Artık gelecek sezonun planlamasını yapmalıyız. Önümüzde oynanması gereken 12 hafta var. Mayıs başında lig başlayacak olsa takımların Nisan başı hazırlıklarına başlaması lazım. Bu riskli olur. Mayıs başında maçları oynasak bile 12 maçın bitmesi Ağustos'u bulacak ve gelecek sezon planlaması sarkacak. Bence en iyi plan gelecek sezonu kurtarmak. Bu sezon sıramaladaki haliyle bitirilmeli. Lazio başkanı dostum Lotito beni öldürecel biliyorum çünkü şampiyonluk yarışındalar ama yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Juventus şampiyon ilan edilmeli ve sezon bugünkü sıralamayla bitirilmeli" sözlerini kullandı.

Sampdoria, Serie A'da geride kalan 26 haftada topladığı 26 puanla 16. sırada bulunuyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

İtalya'da Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aşmış durumda.