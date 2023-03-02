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Messi'den takım arkadaşlarına müthiş hediye! Dünya Kupası zaferi...

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#Lionel Messi#Dünya Kupası#Altın Telefon
Messiden takım arkadaşlarına müthiş hediye Dünya Kupası zaferi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 11:50

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi, takım arkadaşları ve teknik heyete 35 adet özel tasarım altın kaplama telefon hediye etti.

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Arjantin ile Dünya Kupası kazanma hayalini Katar'da gerçekleştiren Lionel Messi, kariyerinin eksik parçasını tamamlayan takımına özel bir hediye hazırlattı. Messi, takım arkadaşları ve teknik heyet için toplam 35 tane özel tasarım altın kaplama telefon hazırlattı. iPhone marka altın kaplama telefonların arkasında hediye 3 yıldızlı Arjantin logosu, "2022 Dünya Kupası Şampiyonu" yazısı ve futbolcuların isimleri ile numaraları yer aldı.

Telefonların tasarımcısı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğu için takım arkadaşları ve teknik heyet için hazırlattığı altın kaplama iPhone 14'leri teslim etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

175 BİN POUND ÖDEDİ

Lionel Messi'nin 35 altın kaplama telefon için toplam 175 bin pound ödeme yaptığı belirtildi.

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Messiden takım arkadaşlarına müthiş hediye Dünya Kupası zaferi...

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#Lionel Messi#Dünya Kupası#Altın Telefon

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