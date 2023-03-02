Messi'den takım arkadaşlarına müthiş hediye! Dünya Kupası zaferi...

Haberin Devamı

Arjantin ile Dünya Kupası kazanma hayalini Katar'da gerçekleştiren Lionel Messi, kariyerinin eksik parçasını tamamlayan takımına özel bir hediye hazırlattı. Messi, takım arkadaşları ve teknik heyet için toplam 35 tane özel tasarım altın kaplama telefon hazırlattı. iPhone marka altın kaplama telefonların arkasında hediye 3 yıldızlı Arjantin logosu, "2022 Dünya Kupası Şampiyonu" yazısı ve futbolcuların isimleri ile numaraları yer aldı.



Telefonların tasarımcısı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğu için takım arkadaşları ve teknik heyet için hazırlattığı altın kaplama iPhone 14'leri teslim etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



175 BİN POUND ÖDEDİ



Lionel Messi'nin 35 altın kaplama telefon için toplam 175 bin pound ödeme yaptığı belirtildi.

Haberin Devamı