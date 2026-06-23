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Messi'den sonra Ronaldo da tarihe geçti! Dünya Kupası'nda kırılması zor rekor

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#Dünya Kupası 2026#Portekiz#Cristiano Ronaldo
Messiden sonra Ronaldo da tarihe geçti Dünya Kupasında kırılması zor rekor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 21:09

Portekiz'in Özbekistan ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası K Grubu maçında Cristiano Ronaldo geceye damgasını vurdu. Portekizli süper yıldız, henüz ilk yarıdan duble yaparak Dünya Kupası tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu mücadelesinde Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim ise Cristiano Ronaldo oldu.

Portekiz'in ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladığı mücadelede Ronaldo, 14 ve 39. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak ilk 45 dakikada yıldızlaştı.

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DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK!

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Attığı gollerle birlikte Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Messiden sonra Ronaldo da tarihe geçti Dünya Kupasında kırılması zor rekor

BİR REKOR DAHA

Özbekistan karşısında iki kez ağları sarsan Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

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Messiden sonra Ronaldo da tarihe geçti Dünya Kupasında kırılması zor rekor

PORTEKİZ TARİHİNDE HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI GOLCÜ

Cristiano Ronaldo, bu gollerle Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası tarihinde hem en genç hem de en yaşlı gol atan oyuncu olma başarısını gösterdi.

Ronaldo, FIFA Dünya Kupası'nda, ülkeleri için hem en genç hem de en yaşlı golcü olma ayrıcalığına sahip üç oyuncudan da biri oldu.

· Michael Laudrup (Danimarka)
· Lionel Messi (Arjantin)
· Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Messiden sonra Ronaldo da tarihe geçti Dünya Kupasında kırılması zor rekor

MESSİ DE TARİHE GEÇTİ

Dün oynanan maçta Avusturalya'yı 2-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi, attığı iki golle hem takımına galibiyeti getirmiş hem de Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olmuştu.

38 yaşındaki yıldız, 022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşayarak 18 gole ulaşmış ve Miroslav Klose'yi geride bırakmıştı.

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#Dünya Kupası 2026#Portekiz#Cristiano Ronaldo

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