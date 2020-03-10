Messi'den Ronaldinho için büyük fedakarlık! Avukat ordusu...

Spor Arena Dış Haberler | Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Lionel Messi, arkadaşı ve akıl hocası Ronaldinho'ya yardım etmek için harekete geçti. Arjantinli yıldız, Brezilyalı efsanenin tüm borçlarını ödemeyi ve şu anda tutulduğu hapishanesinden çıkarılmasına yardım etmeyi istiyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Arjantinli oyuncu, eski takım arkadaşını tutuklu olduğu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

Ronaldinho'nun Brezilya'da sahip olduğu borcun 9 milyon Euro'ya yakın olduğu ve Lionel Messi'nin bu miktarı da ödeyeceği iddia ediliyor.





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