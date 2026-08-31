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Messi'den Arjantin milli takımına veda: 'Gururla ayrılıyorum!'

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#Lionel Messi#Arjantin#Veda
Messiden Arjantin milli takımına veda: Gururla ayrılıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 18:52

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Arjantinli yıldız futbolcu, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu.

Lionel Messi, açıklamasında, "2026 Dünya Kupası finalinden bu yana geçen bunca zamandan ve uzun düşünmelerden sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Messi, "Unutulmaz anılar ile veda ediyorum. Size ve takım arkadaşlarıma rüya gibi anlar yaşatmış olmanın verdiği huzur ve gururla ayrılıyorum. Bunu hepinizle birlikte yaşamak inanılmazdı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya teşekkür ederim. Haydi Arjantin! Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden sonra, daha da eminim." sözlerine yer verdi.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı.

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Messi'nin babası Jorge Messi, 8 Ağustos'ta 68 yaşında vefat etmişti.

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#Lionel Messi#Arjantin#Veda

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