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Messi yıllar sonra itiraf etti: 'En iyisi oydu...'

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#Pablo Maffeo#Inter Miami
Messi yıllar sonra itiraf etti: En iyisi oydu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 13:34

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, kendisini en fazla zorlayan rakip savunmacıyı açıkladı.

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Barcelona'da efsaneleşen ve kazanılmadık başarı bırakmayan Lionel Messi, günümüzde Amerika'da Inter Miami formasını terletiyor.

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MLS'te top koşturan Arjantinli yıldız geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kendisini en fazla zorlayan rakibini seçmesi istendiğinde şunları söyledi:

'EN İYİSİNİ OYDU'

"Girona'ya karşı oynarken Pablo Maffeo karşılaştığım en zorlu defans oyuncusuydu. Hiçbir zaman şikayet eden biri olmadım. Fiziksel temasın futbolun bir parçası olduğuna inanıyorum. Kıyasıya bir mücadele olmuştu." ifadelerini kullandı.

Messi yıllar sonra itiraf etti: En iyisi oydu...

MAFFEO YANIT VERDİ

The Athletic'e konuşan Maffeo ise Messi'den aldığı övgüler hakkında: "Leo'nun bunu söylemesi çok özeldi. Benim için bu bir kupa kazanmak gibi. Tarihin en iyi oyuncusundan gelen en iyi takdir. O maçı kaybettik, ancak bu deneyim hayatımda her zaman iz bırakacak." sözlerini sarf etti.

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#Lionel Messi#Pablo Maffeo#Inter Miami

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