Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo çılgına döndü! Al Itthad - Al Nassr maçının ardından...

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Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.

80. dakikada Romarinho'nun golüyle maçı kazanan Al Ittihad puanını 47'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Al Nassr ise 46 puanla 2. sırada kaldı.

RONALDO ETKİSİZ KALDI

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kritik maçta etkisiz kaldı. Maçın tamamında oynayan Portekizli futbolcu yalnızca bir tane isabetli şut bulabildi. %66 pas isabet oranıyla oynayan Ronaldo, girdiği ikili mücadelelerin 4'ünü kaybetti.

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MAÇ BİTİMİNDE ÇOK SİNİRLENDİ! MESSI SESLERİ...

Maç sırasında Al Ittihad taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarını duyunca elleriyle tribüne 'konuşma' hareketi yapan Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle çileden çıktı. Mağlubiyete çok sinirlenen Portekizli yıldız, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Portekizli yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımda; "Sonuç hayal kırıklığına uğrattı ama hedefimize ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederim Al Nassr taraftarları." ifadelerini kullandı.

RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN İSTATİSTİKLERİ

Al Nassr formasıyla 7 lig maçına çıkan RONALDO, 8 gol atıp 2 de asist yaptı. 38yaşındaki futbolcu, kaybettikleri Süper Kupa maçında gol ya da asist katkısı veremedi.