Messi-Ronaldo bitti, Yamal-Endrick başladı! Arda Güler göz doldurdu

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Real Madrid’in, yıldızlarla dolu kadrosuna kattığı 18 yaşındaki süper yetenek Endrick, ilk maçında Real Valladolid’e gol atarak Bernabeu’ya merhaba dedi. Uzun zamandır dünyanın en büyük yıldızlarından biri olacağı söylenen genç oyuncu 86. dakikada Kylian Mbappe’nin yerine oyuna girerken 90+6’da topu filelerle buluşturmayı başardı. Endrick’i tribünde izleyenlerden biri de ‘Fenomen’ lakaplı futbol efsanesi Ronaldo’ydu. Real Valladolid Kulübü’nün sahibi olan Ronaldo, vatandaşının attığı gol sonrası kameraların hedefindeki isimdi. Elbette gözyaşlarına boğulan annesini de unutmamak lazım.

BERNABEU’NUN YENi KRALI

Uzun süreden beri Messi-Ronaldo rekabetinin bir benzerini arayan La Liga bu eksikliği Endrick-Lamine Yamal kıyaslamalarıyla gidermeye çalışıyordu. Endrick attığı golle hem La Liga’yı hem de Real Madrid taraftarlarını selamlayarak lige yeni bir nefes olacağını gösterdi. İspanyol gazeteleri de daha ilk maçına çıkan genç oyuncu için ‘Bernabeu’nun Kralı’ manşetleri atmaya başladı bile. Bakalım ilerleyen dönemlerde yeni bir Messi-Ronaldo rekabetini Endrick-Yamal ikilisinde yaşayacak mıyız?

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BiR VEDA DA ERiKSSON’A

Christoph Daum’un ardından, futbol dünyasının önemli teknik direktörlerinden Sven-Göran Eriksson da (76) hayata veda etti. Uzun süreden beri tıpkı Daum gibi kanserle savaşan İsveçli çalıştırıcı, bir süredir aralarında Liverpool’un da olduğu çok sayıda takımın davetlisi olarak maçlara giderek taraftarlarla kucaklaşıyordu. Gittiği her yerde büyük sevgi ve coşkuyla karşılanan Eriksson, yeşil sahaların beyefendilerinden biriydi. Eriksson’un ölümünün ardından, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı İngiltere, Meksika ve Fildişi Sahili milli takımları ile Manchester City, Roma, Fiorentina, Leicester City ve Benfica gibi kulüpler taziye mesajları yayınladılar.

ARDA GÜLER iLK 11’DE GÖZ DOLDURDU

Real Madrid deyince tüm Türkiye’nin gözü Arda Güler’e çevriliyor. Geçen sezon aldığı kısa süreleri oldukça iyi değerlendiren milli futbolcumuz, sezon öncesi performansıyla bu yıl ilk 11’i zorlayacağını fazlasıyla göstermişti. Real Valladolid maçına ilk 11 başlayan Arda, hem girdiği pozisyonlar hem de oyunun her iki yönünde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti de “Evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı” ifadelerini kullanarak genç oyuncudan memnun olduğunu belirtti.

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PREMiER LiG’DE ŞiDDET ENDiŞESi

Premier Lig’in köklü kulüplerinden Everton, bu sezona da pek iyi başlamadı. İlk hafta sahasında Brighton’a 3-0 yenilirken, deplasmanda da Tottenham’a 4-0 kaybetti. Sabırları taşan bir grup taraftar Tottenham deplasmanı dönüşü tren garında karşılaştığı futbolculara küfür etti. Oyuncuların aynı şekilde karşılık vermesi gerilimi bir anda artırdı. Bir Premier Lig ekibine böyle tacizde bulunulması Ada basınında günün konularından biri haline gelirken, ileride bu tip olayların tekrarlanmaması için gereken tedbirlerin bir an önce alınmasının şart olduğu ifade ediliyor. Haksız da sayılmazlar. Oyunun ruhuna aykırı hareketlere dur denmediği takdirde ilerleyen zamanlarda sözlü saldırılar fiziksel şiddete dönüşebilir. Bakalım İngilizler nasıl bir önlem alacak?

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CHELSEA’NiN ATEŞi NONi MADUEKE

Chelsea’nin 6 -2 kazandığı Wolverhampton maçında 14 dakikada hat-trick yapan Noni Madueke, Londra’da günün kahramanı haline geldi. Oyunu, enerjisi ve golleriyle taraftarın sevgilisi haline Madueke maç sonu da kendisine 3 asist yapan Cole Palmer’a övgüler yağdırdı. Sahada birbiriyle çok iyi anlaşan ve tamamlayan ikili, bu sezon bu tip golleri fazlasıyla atacaklarını göstermiş oldular.