Messi önce kaçırdı sonra tarihe geçti! Dünya Kupası'nın zirvesine çıktı

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Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına ise Lionel Messi damga vurdu. Arjantinli yıldız, önce penaltı kaçırdı, ardından attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti.

KARAR VAR'DAN GELDİ

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Arjantin etkili geldi. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde Avusturyalı oyuncu Schlager ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından oyun devam etti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

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MESSİ PENALTI KAÇIRDI





Beyaz noktada topun başına geçen Lionel Messi, doğrudan topu dışarıya attı. Arjantinli yıldız böylece Dünya Kupası tarihindeki üçüncü penaltı kaçırışını yaşadı.

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Messi, turnuva tarihinde en fazla penaltı kullanan oyuncu olmasıyla birlikte (7) en fazla penaltı kaçıran isim (3) olarak da kayıtlara geçti.

SAHNE YİNE MESSİ'NİN





Kaçan penaltıya rağmen baskısını sürdüren Arjantin, Messi ile girdiği net bir pozisyondan daha yararlanamadı. Dakikalar ilerlerken organize gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Lionel Messi, penaltı noktasına yakın bir bölgeden yaptığı klas ayak içi vuruşla ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARİHE ALTIN HARFLERLE GEÇTİ

Turnuvadaki gol sayısını 17'ye yükselten Messi, 16 gollü Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

İLK MAÇINDA HAT-TRİCK YAPMIŞTI

Turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapan 39 yaşındaki yıldız, grubun ilk haftasında Cezayir karşısında alınan 3-0'lık galibiyette hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı.

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