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Messi, Neymar, Zeki, Yusuf, Burak CANLI YAYINLA Misli.com'da! PSG-Lille maçına süper iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#PSG Lille
Messi, Neymar, Zeki, Yusuf, Burak CANLI YAYINLA Misli.comda PSG-Lille maçına süper iddaa oranı...

İlk 11'inden 3 önemli isimden faydalanamayacak olan PSG, Bizim Çocuklar'ın sürüklediği Lille ile Parc des Princes'ta kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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PARIS ST GERMAIN

Sezonun ilk 8 maçında fire vermeden 24 puan toplayan PSG, sonrasındaki 3 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi ve geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille karşısına 3 önemli eksikle çıkacaklar.

Marsilya deplasmanında kırmızı kart gören Achraf Hakimi cezalı. Marco Verratti sakat, Kylian Mbappe kulağından enfeksiyon kaptığı için dinlendirilecek.

Bu 3 ismin dışında Leandro Parades ve Sergio Ramos da henüz hazır olmadıkları için maç kadrosunda yer almayacaklar.

TD Mauricio Pochettino'nun Verratti yerine orta alanda Georginio Wijnaldum'u ilk 11'de başlatması bekleniyor. Mbappe'nin yokluğunda forvetin merkezinde Mauro Icardi'yi göreceğiz.

Tüm gözler bir kez daha, Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla 3 gol atsa da henüz Ligue 1'de gol sevinci yaşayamayan Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

Ligde bu sezon sadece 1 golü olan Neymar'ın neler yapacağı da bir diğer merak konusu...

LILLE

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Son şampiyon olarak girdiği sezona kötü başlayan, bir ara 3 galibiyet alıp toparlayan ancak son 2 maçından 1 puan çıkartan Lille, 11 hafta sonunda 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Brest karşısında milli oyuncumuz Burak Yılmaz ıslıklanmış, Burak da 77. dakikada kenara alınınca direkt soyunma odasına gitmişti. Hafta arası da bu durum oldukça konuşuldu, son olarak Burak özür diledi ve konu kapandı.

Bir diğer temsilcimiz Zeki Çelik zorunlu haller dışında sağ bekteki yerini kaybetmedi fakat geçen sezonu 19 gol katkısı (14 gol - 5 asist) ile bitiren Yusuf Yazıcı son 5 lig maçının tamamında yedekte bekledi, sonradan oyuna girdi.

Christophe Galtier sonrası Jocelyn Gourvennec ile bir kimlik karmaşası yaşadıkları kesin...

Fransız kaynaklar Burak Yılmaz'ın ilk 11'deki yerini kaybetmeyeceğini düşünüyor. Aynı şekilde Zeki Çelik de sağ bekte devam edecek.

Burak'ın yanında Jonathan David izleyeceğiz, Zeki'nin savunma partnerleri "Fonte, Djalo, Mandava" olacak. 

Messi, Neymar, Zeki, Yusuf, Burak CANLI YAYINLA Misli.comda PSG-Lille maçına süper iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı ve bu maçların hepsinde en az 2 gol atmasını bildi.

- Lille son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet) 

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

%22'lik kesim "Messi & Neymar" ortaklığının "Bizim Çocuklar" karşısında 3 puanı alan taraf olmasını bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Messi, Neymar, Zeki, Yusuf, Burak CANLI YAYINLA Misli.comda PSG-Lille maçına süper iddaa oranı...

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Lionel Messi'nin PSG'deki İlk Şampiyonlar Ligi Maçının Perde Arkası...

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