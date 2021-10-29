Messi, Neymar, Zeki, Yusuf, Burak CANLI YAYINLA Misli.com'da! PSG-Lille maçına süper iddaa oranı...

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PARIS ST GERMAIN

Sezonun ilk 8 maçında fire vermeden 24 puan toplayan PSG, sonrasındaki 3 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi ve geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille karşısına 3 önemli eksikle çıkacaklar.

Marsilya deplasmanında kırmızı kart gören Achraf Hakimi cezalı. Marco Verratti sakat, Kylian Mbappe kulağından enfeksiyon kaptığı için dinlendirilecek.

Bu 3 ismin dışında Leandro Parades ve Sergio Ramos da henüz hazır olmadıkları için maç kadrosunda yer almayacaklar.

TD Mauricio Pochettino'nun Verratti yerine orta alanda Georginio Wijnaldum'u ilk 11'de başlatması bekleniyor. Mbappe'nin yokluğunda forvetin merkezinde Mauro Icardi'yi göreceğiz.

Tüm gözler bir kez daha, Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla 3 gol atsa da henüz Ligue 1'de gol sevinci yaşayamayan Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

Ligde bu sezon sadece 1 golü olan Neymar'ın neler yapacağı da bir diğer merak konusu...

LILLE

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Son şampiyon olarak girdiği sezona kötü başlayan, bir ara 3 galibiyet alıp toparlayan ancak son 2 maçından 1 puan çıkartan Lille, 11 hafta sonunda 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Brest karşısında milli oyuncumuz Burak Yılmaz ıslıklanmış, Burak da 77. dakikada kenara alınınca direkt soyunma odasına gitmişti. Hafta arası da bu durum oldukça konuşuldu, son olarak Burak özür diledi ve konu kapandı.

Bir diğer temsilcimiz Zeki Çelik zorunlu haller dışında sağ bekteki yerini kaybetmedi fakat geçen sezonu 19 gol katkısı (14 gol - 5 asist) ile bitiren Yusuf Yazıcı son 5 lig maçının tamamında yedekte bekledi, sonradan oyuna girdi.

Christophe Galtier sonrası Jocelyn Gourvennec ile bir kimlik karmaşası yaşadıkları kesin...

Fransız kaynaklar Burak Yılmaz'ın ilk 11'deki yerini kaybetmeyeceğini düşünüyor. Aynı şekilde Zeki Çelik de sağ bekte devam edecek.

Burak'ın yanında Jonathan David izleyeceğiz, Zeki'nin savunma partnerleri "Fonte, Djalo, Mandava" olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı ve bu maçların hepsinde en az 2 gol atmasını bildi.

- Lille son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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Lionel Messi'nin PSG'deki İlk Şampiyonlar Ligi Maçının Perde Arkası...